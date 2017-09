María Patiño cree que Chenoa metió la pata en el último concierto María Patiño y Chenoa. A la presentadora le sorprendió «la falta de sentido del humor» de la cantante EL NORTE Martes, 5 septiembre 2017, 17:28

Difícilmente, Chenoa olvidará su último concierto porque, además de caerse sobre el escenario, recibió un regalo que no le hizo demasiada gracia: una cobra de peluche. Esto provocó el comentario de la cantante, que no lo dudó en asegurar «no vengas a robar a la cárcel porque yo soy comisaria. Tú no representas todo esto».

María Patiño, en su programa 'Socialité', criticó la reacción de la cantante y reconoció haberle sorprendido «la falta de sentido del humor de Chenoa», como recoge la web de 'Bekia'.

Posteriormente, Patiño quiso restar importancia a su crítica para terminar diciendo: «Nos puede pasar a cualquiera».