María Patiño abandona el plató de Sábado Deluxe llorando
Lunes, 14 mayo 2018

En el plató del Deluxe continúa la polémica sobre la relación de Gustavo González y María Lapiedra. En esta ocasión este tema ha derrumbado a María Patiño que no ha podido soportar las palabras vertidas por Jorge Javier Vázquez.

Según informa Chance tanto María como Gema López y Belén Esteban desvelaban en el programa que Gustavo estaba ocultando información al programa para proteger a otras personas. Jorge Javier reaccionó cargando contra sus compañeras, diciendo que eran unas «brujas» por no desvelar los datos y defendiendo que están «en contra de la pareja». Además Jorge dijo que miraba a sus compañeras y veía a «cuatro amargadas».

María se defendía asegurando: «yo no voy a traicionar a Gustavo y no voy a hablar de los hijos de mis compañeros», ninguno de los colaboradores contó la información secreta. La situación hizo explotar a María Patiño que no pudo contener las lágrimas y decidió abandonar el plató. Las lágrimas de María ablandaron a Gustavo González, que se levantó de su silla para darle un beso.