María Lapiedra culpa a su madre de sus traumas de la infancia María Lapiedra. / Telecinco La actriz comenta en una entrevista: «Mi madre nos abandonó, dijo que se había enamorado de otro y se fue» EL NORTE Jueves, 25 enero 2018, 12:30

María Lapiedra sigue dando mucho de que hablar desde que saliera a la luz su relación con Gustavo González y su separación de Mark Hamilton. Ahora, la actriz de cine porno ha querido contar en la revista 'Lecturas' los traumas infantiles que han marcado su vida.

En la amplia entrevista, presenta a sus hijas, de 4 y 2 años, y confiesa que intentará hacer todo lo que esté en su mano para que tengan una infancia ideal, a diferencia de la suya.

María ha definido esa etapa de su vida como 'oscura' y confiesa que «lloraba mucho, he tenido que borrar muchas cosas», aunque recuerda: «cuando era pequeña, primero compartía habitación con mi hermano y después mis padres me pusieron en la sala de estar, dormía en una especia de sofá». Sobre su hermano comentaba: «Siempre tuvo todo porque era el mayor. Me sentía una mierda».

La actriz añade que en su infancia se sintió muy sola «mi padre trabajaba mucho, era bueno pero un padre ausente», aunque no dice lo mismo de su madre con la que mantenía una relación «amor-odio desde que tengo uso de razón. Iba mucho a su bola y no me trataba como a una niña. Nunca me hizo feliz. Uno de mis primeros recuerdos es de mi madre diciéndome que era más guapa que yo. Supongo que por eso empecé a tener muchos novios, buscaba el amor a través de los chicos» y añade que: «no buscaba sexo, yo soy más cariñosa y de estar abrazada a alguien».

El peor momento para Lapiedra fue cuando su madre la abandonó: «Mi madre nos abandonó, dijo que se había enamorado de otro y se fue. Me di cuenta de que mi madre fue mala madre cuando tuve hijas». Desde entonces, «nuestra relación ha sido intermitente toda la vida. La primera vez que volvió me ilusioné mucho, pero después desaparecía otra vez».