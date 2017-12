María Lapiedra cuenta en 'Deluxe', las verdades de su relación con Gustavo González María Lapiedra. / Telecinco La actriz comentó que el colaborador de 'Sálvame' era el hombre que más placer le había dado en la cama EL NORTE Lunes, 18 diciembre 2017, 12:31

María Lapiedra fue la invitada estrella la pasada semana de 'Sálvame Deluxe' donde se sometió al polígrafo, sorprendiendo a los colaboradores por sus afirmaciones. Para empezar confesó que su matrimonio con Mark Hamilton se había roto a raíz de lo sucedido la última semana: «Mi marido me ha dicho que cuando llegue mañana a casa él ya no va a estar». A este abandonó se suma también el de su amante, Gustavo González.

Al comenzar la entrevista, la actriz comentaba que esa misma noche dormiría con Gustavo González, pero éste tras ser localizado por un reportero del programa de Telecinco, prefería poner tierra de por medio y no solo no responder a Lapiedra sino afirmar que se iba de la capital a Valencia, algo que no gustó a María que decía: «No lo entiendo, ya hablaré con él» y añadía unos minutos después: «Siempre huye. El problema que tiene Gustavo desde hace ocho años es que quiere quedar bien con todo el mundo y al final acabamos todos enfadados».

Durante el polígrafo, tal y como recoge el portal 'Chance', María confesó que había enviado varias fotos íntimas de Gustavo a Kiko Hernández, asegurando que en más de una ocasión llamó a la fotógrafos para que la fotografiasen al lado del colaborador del 'Sálvame', para demostrar su relación, de la que su actual marido era conocedor. También señaló que Gustavo era el hombre que más placer le había dado en la cama, en algunas ocasiones, en las que el periodista había compartido con su mujer.

Al terminar la entrevista, Jorge Javier Vázquez vaticinaba que Gustavo volvería con su mujer.