María José Galera recuerda el calvario que ha vivido en México María José Galera en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La exconcursante de 'Gran Hermano' ha aparecido en 'Sábado Deluxe' visiblemente desmejorada EL NORTE Lunes, 26 marzo 2018, 10:35

María José Galera, concursante de la primera edición de 'Gran Hermano', acudió la pasada semana al plató de 'Sábado Deluxe' para contar cómo ha sido su vida en sus últimos cinco años en México junto a su pareja.

La ex gran hermana acudía al programa de Telecinco bastante desmejorada y con unos cuantos kilos de menos. Galera comentó que había vivido un auténtico calvario en el país azteca hasta donde se trasladó para montar, en un principio, un club de pádel, pero sus planes se truncaron ya que sus socios allí la traicionaron y en uno de sus viajes a España le desmantelaron la casa, lo que le obligó a vivir en un cuarto con su pareja.

Pero al margen de este lamentable episodio, confiesa que ha visto tiroteos y «gente muerta en las calles a balazos», lo que la llevó a vivir una fuerte depresión. A todo ello se une la precariedad económica en la que vive, con dificultades, incluso, para comer.

María José Galera se ha emocionado al recordar a su hija fallecida. No obstante, la entrevista también ha contado con su dosis de tensión. Sobre todo cuando Gema López le preguntaba si su actual pareja no podía volver a España al estar en búsqueda y captura por la Interpol por no pagar la manutención de sus hijas. Una información que la invitada negó tajantemente.