María José Campanario le responde a Belén Esteban María José Campanario. / Twitter La mujer de Jesulín de Ubrique le recuerda que «no guardo cajas de zapatos. Las cajas, las tiro» EL NORTE Martes, 12 septiembre 2017, 17:51

María José Campanario ha hecho público cómo han sido estos meses tan duros para ella a través de una entrevista para la revista 'Corazón TV' en la que explica que se encuentra más recuperada después de haber estado ingresada en un hospital psiquiátrico, según recoge El Comercio.

La mujer de Jesulín de Ubrique ha comentado que, durante estos meses, han hecho cosas que no puede recordar, incluso ha sufrido varios episodios de delirio. «Tuve un problema con la medicación y con el sueño. El tratamiento ya no surtía efecto. Eso produjo que los dolores fueran mayores y no podía dormir. En ese momento, se nos informó de que se necesitaba otra solución y en otro sitio y por eso estuve ingresada en el centro de Málaga», señala Campanario.

Al margen de su enfermedad, otra preocupación que ha tenido que soportar son los rumores que aseguraban su obsesión con Belén Esteban (incluso que guardaba cajas de zapatos en su casa con fotografías y reportajes de la 'princesa del pueblo'). Al respecto, ha señalado que «yo no guardo cajas de zapatos. Las cajas, las tiro» y también apunta, sobre las supuestas llamadas que hizo a varios periodistas mientras estaba en el centro hospitalario: «Ahora me han contado que realicé llamadas de teléfono que sinceramente no recuerdo haber hecho».