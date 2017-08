María José Campanario: «Tengo ganas de volver a mi vida de siempre» María José Campanario. / Efe La mujer de Jesulín de Ubrique comentó a una periodista que «solo me voy a preocupar de las personas que me quieren y que se preocupan por mí» EL NORTE Jueves, 24 agosto 2017, 12:03

María José Campanario no está atravesando por su mejor momento. La mujer de Jesulín de Ubrique se ha convertido en un tema de conversación en los platós de televisión debido a su ingreso en un centro médico y su posterior alta. Hasta el momento, no había dicho nada, pero ahora la periodista Carmen Pardo de 'Espejo Público' ha obtenido una información sobre la mujer del torero a través de una conversación telefónica que ha mantenido con ella: «Me llamó desde el hospital y tenía permiso para coger el móvil».

Al preguntarle por su estado de salud, Campanario contestó: «Sé que te preocupas por mí, estoy mucho mejor, estoy bien. Estoy contentísima porque hoy he dormido hasta las 11».

Otro de los temas de los que se ha hablado largo y tendido ha sido del color de su pelo. Respecto a ello, María José le había comentado que a ella tampoco le gustaba, así que ha vuelto a cambiar de nuevo de color.

Sobre su día a día en la clínica, le comentó a la periodista: «Estoy aprendiendo a controlar el dolor. Poco a poco me están rebajando la medicación, estoy encantada con el personal que me atiende. A partir de ahora, solo me voy a preocupar de las personas que me quieren y que se preocupan por mí» y añadió: «Tengo ganas de volver a mi vida de siempre».

En cuanto a los rumores de que Campanario está obsesionada con Belén Esteban, el ex mánager de la 'princesa del pueblo', Toño Sanchís, ha comentado que es al revés: «Yo he vivido 10 años y no es obsesión, es lo siguiente. He visto calificativos que se le han hecho a esta señora que a mí se me ponían las carnes abiertas. Me parece alucinante. Las burradas que han dicho día sí y día también. A esta señora, para empezar, se le llamaba 'La Pony'. Para mí rozaba lo enfermizo, por parte de Belén y toda la familia».