María Jiménez, de celestina Sobera con María Jiménez, su amiga Encarni y el doctor Juan. / Cuatro La cantante acompañó a 'First Dates' a su amiga Encarni para que encontrara el amor de su vida EL NORTE Martes, 8 mayo 2018, 13:34

Juan, médico de Granada, acudió al programa de citas 'First Dates' en busca de su media naranja que le hiciera recuperar la pasión, pero lo que nunca esperaba era ver a la cantante María Jimenez esperándolo en la barra. Al verla, el doctor se puso algo nervioso, lo que llevó a creer a la sevillana que era asmático, pero algo lógico al tener en cuenta el interrogatorio al que le sometió la intérprete.

Pero Jiménez no estaba allí en busca del amor, sino para echarle una mano a su amiga Encarni y que encontrara al hombre ideal. «Todavía ella está fresca y quiere tener una pareja, y le dije: '¿Tú quieres venir a 'Fri Dei'?', eso como una broma, y me dijo: 'Yo quiero ir a 'Fri Dei'... Y aquí estamos».

Ercani, según su vecina y amiga, busca un hombre «que sea un señor, que sea limpio y que no sea embustero».

Las amigas del alma prepararon un plan por si a ella no le gustaba su pretendiente o no tenía química con él, que consistía en pasarle el plato a la de Sevilla. Pero eso no paso ya que Juan quedó impresionado por su verdadera cita, de quien dijo que «iba bien arreglada, bastante bien conjuntada y tenía un cuerpo muy bonito».

Pero, por contra, el médico no parecía ser del agrado de Encarni porque salió del restaurante acompañada de su amiga ya que no acabó de gustarle su cita, según recoge 'Bekia'.