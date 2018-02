María Jesús Ruiz y Julio Ruz anuncian su boda María Jesús Ruiz y Julio Ruz. / Instagram El novio le regaló a la modelo en la petición de mano un anillo de la Joyería Nicols de oro blanco de 18 kilates con 33 brillantes EL NORTE Miércoles, 21 febrero 2018, 11:49

María Jesús Ruiz y Julio Ruz han decidido dar un paso más en su relación. La modelo después de haber estado en boca de todos por sus continuos cambios de pareja y haber protagonizado importantes des encuentros con su ex, ha tomado una decisión muy importante.

El empresario Gil Silgado comenzó con María Jesús Ruiz una relación, a la que puso fin la modelo años después, dando paso a una época de acusaciones y denuncias en los juzgados. Durante este tiempo, inició un noviazgo con Julio Ruz con el que tuvo una hija, pero, sorprendentemente, la modelo decidió poner fin a esa relación.

Después de tomar esa decisión, volvió con Gil Silgado pero esta segunda oportunidad no duró demasiado y, de nuevo volvió a retomar su relación con Julio Ruz con el que ahora ha decidido casarse, según ha confirmado la revista 'Semana'. La modelo aceptó la petición de mano de su pareja en una cena romántica en Madrid, donde él le regaló un anillo de la Joyería Nicols de oro blanco de 18 kilates con 33 brillantes.

Los dos han confirmado la noticia a la revista en una entrevista en la que se muestran ilusionados: «Estoy muy feliz e ilusionada. Es el comienzo de una nueva etapa para los dos. Un paso más en nuestra relación. Para mí será la primera vez. Ahora tenemos muchos planes. He recuperado mi núcleo y estoy muy ilusionada. Es un renacer», ha comentado María Jesús, mientras que Julio ha apuntado: «Será una boda civil porque yo ya me he casado por la Iglesia. Nos gustaría mucho que fuera en Ibiza, un lugar muy mágico, y probablemente en septiembre».