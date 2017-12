María Jesús Ruiz inventó las acusaciones sobre Gil Silgado María Jesús Ruiz. / Telecinco La ex Miss España reconoce que hizo acusaciones de maltrato psicológico para hacerle daño al empresario EL NORTE Lunes, 4 diciembre 2017, 12:10

María Jesús Ruiz fue la invitada estrella la semana pasada de 'Sábado Deluxe', donde habló de su ruptura con Julio Ruiz y su posterior reconciliación con José María Gil Salgado, olvidándose de todo lo malo que se han dicho en el pasado, el uno del otro.

La ex Miss España declaró en una entrevista anterior, a este mismo programa, que deseaba todo lo peor para su ex, mientras que él le dedicó calificativos como «mala madre», «mentirosa», «aprovechada» o «sinvergüenza». Ahora, ella está dispuesta a olvidar ya que lo único que quieren es ser felices junto a la hija que tienen en común.

María Jesús Ruiz, según recoge 'Bekia', no tuvo ningún problema en reconocer que mintió en las declaraciones que hizo sobre Salgado en el pasado. Pero antes de que llegara la reconciliación, afirma que rompió su relación con Julio Ruz porque creía que seguía queriendo a José María y el día 1 decidió escribirle un mensaje: «Le dije por mi parte que el hacha de guerra está enterrada, lo único que te pido que, por la niña, llevemos una relación cordial y ojalá que algún día podamos sentarnos para que yo te pueda explicar dónde están las cosas, porque tú sabes que no te he robado nada».

El empresario, al leer ese mensaje, mostró su satisfacción y fijó una fecha para reencontrarse. «Cuando dijimos qué nos ha pasado nos echamos a llorar los dos, y fue muy emocionante», apuntó.

María Patiño le preguntó si se había inventado las acusación que hizo en el pasado: «Yo estaba muy cargada de odio por todo lo que me había dicho y adorné bastante las cosas. José María tiene una parte en la que es una persona muy controlada y bastante celoso, pero en la cárcel se triplicó. Y él estaba en esa época muy horrible con el tema del negocio, de todas las cosas que veía... yo ya me desilusioné muchísimo...».

La presentadora del programa le preguntó si se había inventado el maltrato psicológico para hacer daño a Gil Salgado: «Sí. Fui muy mala, súper mala. Es duro y es horrible porque engañé a la gente con una acusación terrible. Porque José María puede ser borrico y testarudo, pero es el único hombre que me ha hecho feliz», explicó.

María Jesús apuntó que lo que más le dolió que dijera el empresario es que era mala madre y también los rumores de que ella cobraba dinero: «Este pedazo de bulo que me está haciendo polvo», aunque reconoció que le dejó dinero alguna vez: «Cuando estaba bien me llegó a dejar 12.000 euros. Pero yo en ese momento era su pareja. Igual que ahora me ha pedido un dinero y yo se lo he dejado. 8.000 euros le he dejado».

La modelo finalizó su entrevista diciendo que ahora lo único que quiere es ser feliz con Gil Salgado y que también estos meses de separación le han servido de «aprendizaje, para saber de lo que soy capaz yo sola».