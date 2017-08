María Jesús Ruiz y Julio Ruz, más unidos gracias a su primera hija Julio Ruz y María Jesús Ruiz. / Bekia La modelo ha presentado a su hija, que ha llenado de felicidad una familia preocupada por los problemas del empresario con la justicia EL NORTE Miércoles, 16 agosto 2017, 11:16

La relación entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz parece estar más consolidada que nunca, gracias al nacimiento de la pequeña María Jesús, la primera hija en común de ambos -los dos tienen otros hijos por separado-.

La modelo ha dado conocer a su pequeña en una exclusiva concedida a 'Diez Minutos', donde aparecen unas entrañables fotografías de la recién nacida con su padre. La pareja, como recoge la web de 'Bekia', está en pleno proceso de reforma de la casa que poseen en Andújar (Jaén), aunque permanecen en un hotel de Medina del Campo hasta que terminen las obras. Según la Miss España, «ha sido una niña muy deseada. Estábamos eufóricos de amor cuando la concebimos».

La modelo reconoce que no pudo evitar emocionarse cuando vio la cara de su pequeña: «Lloré como una magdalena. No paraba de decir: ¡mi niña, mi niña! Fue muy emocionante porque apenas salió la cabecita me la pusieron en el pecho y fue un momento especial».

La otra hija de María Jesús, Alba, no supo reaccionar al ver a su madre con otro bebé, aunque la modelo asegura que ahora ésta adora a su hermana pequeña.

La niña ha representado una gran dosis de alegría en una familia preocupada por los problemas judiciales de Julio Ruz, quien, según María Jesús, «es un padrazo. No solo me ayuda a cambiar los pañales, se despierta conmigo cuando le tenemos que dar de comer y me apoya en todo. De hecho, él fue quien le dio el primer baño».

La conversación se torna seria cuando la modelo habla de Gil Silgado, quien no la felicitó por el nacimiento de su pequeña. «Los procesos judiciales que tenemos están en los tribunales, supongo que para septiembre sabré más». Julio es padre ya de seis hijos, aunque reconoce que está muy ilusionado con su nuevo bebé: «Cada hijo llega en una etapa diferente, pero todos te hacen feliz... Corté el cordón umbilical. Eso me unirá a mi pequeña de por vida. Nunca lo olvidaré».