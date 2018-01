En marcha la tercera temporada de 'Stranger Things' Noah Schnapp en 'Stranger Things'. / Netflix Su productor ejecutivo ha adelantado algunos detalles de la nueva entrega que se podrá ver en Netflix a finales de 2018 o principios de 2019 EL NORTE Jueves, 25 enero 2018, 13:16

'Stranger Things', la aplaudida serie de Netflix, ya está comenzando a preparar los episodios de su tercera temporada que llegarán a la pequeña pantalla entre finales de 2018 y principios de 2019, según recoge el portal 'Vertele'.

Shawn Levy, productor ejecutivo de la serie, junto con los hermanos Duffer, han señalado en unas declaraciones a 'Glamour' que ya tienen diseñadas todas las tramas de la nueva temporada. «Serán ocho o nueve episodios, el número final dependerá de lo que nos emocionen las historias. Ya sabemos qué va a ocurrir a cada personaje», señala.

Entre las novedades, su responsable desvela que los nuevos capítulos no estarán centrados en la figura de Will. «Vamos a darle un descanso. No vamos a hacerle pasar por un infierno por tercera temporada consecutiva. Tendrá que lidiar con problemas, pero él no estará en el fondo rocoso en el que obligamos a Noah Schnapp a juga», apunta.

El productor ejecutivo de la ficción también ha señalado que la nueva temporada va a explorar la trama que se abrió en la 2ª temporada entre Dustin y Steve «Queremos verles conectar más, que tengan una conexión de hermanos. Dustin nunca ha tenido un referente masculino en el que reflejarse, y siento que Steve puede ser esa persona para él», finaliza.