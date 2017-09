Maradona demanda a Dolce & Gabbana Diego Armando Maradona. / Instagram El ex futbolista argentino quiere una compesación económica por parte de la firma italiana por usar su nombre en una de sus colecciones sin su consentimiento EL NORTE Miércoles, 13 septiembre 2017, 12:15

Dolce & Gabbana se han convertido en una de las firmas más exclusivas de la moda a nivel mundial, de ahí que no sea de extrañar que se fijen en simbolismos nacionales a la hora de promocionar sus colecciones. Una medida que podría suponerles algún disgusto.

Hace un año, durante un desfile de la firma italiana en Napolés, las modelos lucían una camiseta del equipo local con el nombre de Maradona y el número 10, haciendo, de esta manera, un guiño a uno de los iconos del país. Esta decisión, por lo que parece, no ha sentado nada bien al jugador que habría iniciado acciones legales contra la marca. «Pedí a mis abogados que demandaran a los diseñadores para una compensación (económica) porque utilizaron mi nombre sin permiso durante su desfile en Nápoles», ha comentado el exfutbolista argentino que asegura en un comunicado de sus abogados: «Con mucha estima y consideración por su trabajo, creo que debo defender mis intereses violados por una política de marketing por parte de los diseñadores. Ahora me mantendré en silencio esperando la decisión de los jueces italianos» y añaden: «Esto se debe a que, sin ninguna autorización, usaron el nombre de Maradona durante su desfile napolitano el verano pasado. Ellos imprimieron específicamente en su creación, recordando la camiseta de fútbol del Nápoli, luego llevado por un maniquí, el número 10 bajo el nombre de Maradona solo con fines comerciales. La historia, que ha tenido un eco internacional importante, no puede ser silenciada o pasada en silencio, en principio y en el sentido de la justicia».

Los diseñadores no se han pronunciado, todavía, sobre el tema, aunque Stefano si ha utilizado las redes sociales para publicar una imagen de la noticia, acompañada por el título 'Un morto di fame (muerto de fama)', con lo que demuestra que poco miedo le tienen a la demanda, según recoge 'Chance'.