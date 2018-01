Manuel Díaz y Julio Benítez, hijos de 'El Cordobés', juntos en 'Mi casa es la tuya' Bertín Osborne con Julio Benítez y Manuel Díaz (dcha.) / Telecinco Los toreros han contado cómo fue la primera vez que coincidieron en un ruedo EL NORTE Martes, 16 enero 2018, 14:44

Manuel Díaz y Julio Benítez, los hijos de 'El Cordobés', nunca habían coincidido en un plató de televisión, hasta ayer, cuando Bertín Osborne les llevó a su programa, 'Mi casa es la tuya', en Telecinco. Ambos contaron cómo fue su encuentro familiar la pasada primavera tras la reciente resolución judicial que confirmó que Díaz era el hijo del torero.

Como es habitual en el programa, uno de los invitados tenía que elaborar un plato. En esta ocasión, el encargado fue Manuel Díaz, que ha apostado por una receta de quinoa con verduras y presa ibérica, mientras el cantante entrevistaba a su hermano menor. Durante el transcurso del programa, ha intervenido Fran Rivera, que comentó la situación como amigo de Manuel Díaz: «Está muy contento de encontrarse con su hermano, le ha dado ilusión y vida».

Los dos, por separado, han recordado cómo fue su primer encuentro. Ambos coincidieron en que fue 'muy bonito'. Manuel explicó cómo vivió la demanda de paternidad que interpuso a 'El Cordobés': «Yo estaba muy asustado porque nunca había estado en un juicio, en una sala donde no había nadie porque no habían permitido entrar a la prensa. El día que salió Manuel Benítez en la tele diciendo que era su hijo se me quitó un peso del cuerpo y me liberé, me comía el mundo. En ese momento, llamé a mi madre, poco después fui a darle un abrazo con el que se paró el tiempo, fue el abrazo con más cosas dichas sin palabras de mi vida».

El diestro señaló que se hizo torero al ser la única 'arma' para hacer justicia en nombre de mi madre. «La vocación vino después, yo quería vengar a mi madre no de mala manera, sino buscar una realidad, mis raíces».

Ante un posible encuentro con su padre, comenta que le gustaría mucho, «después de tanto tiempo tener cinco minutos sin cámaras ni nada. Para hacer un lavado de imagen o un paripé y que sea una farsa prefiero no hacerlo».

Cuando ha llegado el turno del pequeño, ha declarado que en su casa «no se hablaba de Manuel. Seguro que mis padres sí que lo hacían pero son temas delicados, no sabíamos tampoco nada y a mí el tema me pilló muy pequeño, hemos intentado no sacarlo en la conversación».

Lo que han dejado claro a su paso por el programa de Bertín es que Manuel y Julio se llevan fenomenal: «La vida no me ha dado la oportunidad de conocer a Manuel, pero sí de estar con Julio, que es una persona excepcional y me recuerda a mí cuando tenía su edad, estoy feliz por el descubrimiento», comenta Manuel, mientras Julio coincidía con su hermano: «Yo estoy encantado, para mí ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado este año».

Julio recuerda cuando se vieron por primera ver: «No me costó trabajo decidir vernos, me costó más el tema de torear con él ya que yo siempre he huido del tema mediático y no quería avivar la cosa para que repercutiese en mis hermanos o en mi padre».

Una vez en la mesa, han han hablado de la primera vez que torearon juntos. «Manuel Benítez pidió unas entradas y todo, y hubiese sido bonito estar los tres juntos», apunto Díaz. Tras la comida, brindaron «por la familia» y por una próxima reunión con su padre.