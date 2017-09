Manuel Carrasco recupera su concierto fin de gira en Madrid El cantante gaditano Manu Carrasco. / Instagram El escenario se 'ha trasladado' al auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid EL NORTE Jueves, 14 septiembre 2017, 13:03

Manuel Carrasco podrá finalizar su gira en Madrid como tenía previsto en un principio. El gaditano ha anunciado en su cuenta de Instagram que habrá concierto. El escenario estará ubicado en el auditorio Miguel Ríos de Riva-Vaciamadrid, después de la cancelación del 'show' previsto en la plaza de toros de Las Ventas.

El cantante gaditano ha comunicado a sus fans el nuevo escenario a través de su cuenta de Instagram: «Hola a tod@s, disculpad el retraso. Finalmente, hemos conseguido reubicar el concierto en el auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid en tiempo récord, siendo ésta la única opción viable manteniendo el día y la hora prevista del concierto. Hemos valorado y sopesado todas las opciones posibles y es el único recinto, que por sus características, nos permite realizar 'El último baile'. A los que os preguntéis porque no lo hacemos en otro recinto de Madrid, la verdad es que no han sido viables por disponibilidad, aforo y por la producción propia de nuestro 'show'. Por supuesto, todas aquellas personas que no quieran o puedan acudir al nuevo recinto podrán solicitar el importe íntegro de las entradas. Ahora más que nunca, con más corazón, más pasión, y más ganas, os animo a que bailemos este viento, que se ha convertido en más especial aún si cabe por los últimos acontecimientos. Gracias por todo. Manuel Carrasco».

La oficina de Manuel Carrasco explicó en un comunicado los motivos por los que tuvieron que cancelar el concierto de Las Ventas: «La Comunidad de Madrid nos ha dado traslado de la resolución, en virtud de la cual se deniega la autorización para la celebración del concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas, amparándose en el informe desfavorable por motivos de seguridad emitido por del Ayuntamiento de Madrid. En consecuencia, sentimos confirmar que el concierto programado para mañana viernes, 15 de septiembre, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid no podrá llevarse a cabo, por causas totalmente ajenas a los organizadores y al artista».