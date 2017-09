Manuel Carrasco y su difícil paso por 'OT' Bertín Osborne, sentado junto a Manuel Carrasco en 'Mi casa es la tuya'. / Telecinco El cantante fue el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', el programa presentado por Bertín Osborne EL NORTE Miércoles, 6 septiembre 2017, 18:22

Manuel Carrasco hizo un repaso a su vida en el primer programa de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. Sentado ante Bertín Osborne, el cantante confesó, entre otras cosas, los difíciles momentos que vivió cuando salió de su pueblo con rumbo a 'OT', como recoge la web de 'Vertele!'.

Carrasco reconoció que siempre ha sido «muy tímido, desde muy pequeñito. Con la profesión he superado muchísimas barreras», explicó, a la vez que añadió: «He vivido en un ambiente muy sencillo pero donde me lo he pasado muy bien. Una infancia muy disfrutada».

El cantante recordó cómo su padre le enseñó que «tenía que luchar por lo que yo quería. Él no pensaba que me iban a pasar tantas cosas». Y entre ellas, conseguir un sueño: ser cantante. «Siempre quise serlo, desde que tengo uso de razón. Fue algo que yo sentía que podía conseguir».

Carrasco contó alguna de las anécdotas que vivió en su infancia, como cuando su padre le hizo «de pequeñito unas baquetas. No tenía para comprarme un tambor, y yo no paraba de tocar en la tapa del váter».

También habló de sus primeros amores de adolescencia y lo que hizo para declararse a una chica que le gustaba: «Me pasé un tiempo yendo a una playa para ver a una chica que me gustaba. Me ponía a 50 metros, y no me atrevía ni a bañarme para no despeinarme. Al final, cuando supe que no la volvería a ver, me declaré, pero me dijo que ya estaba con un muchacho».

Uno de los momentos más serios del programa fue cuando Carrasco comenzó a hablar de su etapa en 'Operación Triunfo'. «No pude presentarme al casting de Sevilla porqué me dejé el carné de identidad, que no lo llevaba nunca encima. Fui al último casting, que fue en Valencia, y me cogieron. La fase final del casting fue durante tres días en Barcelona, y recuerdo que muy duro. En la última prueba me inventé la letra y la música de mi canción, y mira si me salió bien que me cogieron. Recuerdo que todos los chicos que estaban allí me aplaudían, pero creo que era porque pensaban que tenía dos narices que me hubiera inventado todo».

Su salida del pueblo con rumbo a 'OT' fue difícil. «La primera vez que fui a Barcelona me dijeron que cogiera un taxi y no sabía ni cómo se hacía. Cuando entré en la academia me tiraba al suelo para que no me entrevistaran y cuando salí dormía en un colchón en el suelo sufriendo y llorando».

Pero consiguió sobreponerse, y nada más salir comenzó la disputa con las discográficas porque «querían sacar el primer disco enseguida, y yo prefería que estuviera más trabajado. Quería que mis primeras maquetas estuvieran allí, pero esa pelea la gané a medias, porque en el primer disco, la mitad de canciones eran mías».