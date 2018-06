El Maestro Joao desvela la noche de sexo de Sofía Suescun y Alejandro Albalá El Maestro Joao le cuenta a Sofía que fue testigo de su noche de amor. / Telecinco El vidente fue testigo del encuentro sexual que tuvieron a su lado EL NORTE Lunes, 4 junio 2018, 15:18

El pasado 31 de mayo en la Gala 12 de 'Supervivientes 2018', y el domingo 3 de junio, el Maestro Joao desveló una noticia que tenía como protagonistas a Sofía Suescun y Alejandro Albalá.

La primera vez que adelantó la información lo hizo ante Logan Sampedro, el que fuera pretendiente de la navarra en el reality, llegando a provocar la ruptura entre Sofía y su pareja.

«Yo estaba durmiendo el otro día y yo me despierto varias veces y hago mis cosas, mis rezos... y de repente note un empujón y era Alejandro Albalá. Yo me giré y entonces pude comprobar que sí se gustan. Lo que ocurrió a mi lado, que yo nunca pensaba, era que estaban Alejandro y Sofía...», durante el relato, Sampedro le preguntó que si besándose. «No, follando... a mi lado». Entonces, el modelo le dijo si lo sabía alguien y el vidente dijo que no. «Aquí dije yo que habría meneo y ha habido meneo. Me di la vuelta y vi que se había levantado y solo tenía la camiseta puesta y nada abajo... Y el 'albaladejo' ahí... Tenía el culo y el 'albaladejo' ahí directo en mi cara. A tres metros de ti, y a dos centímetros de mí hicieron el amor en la playa y yo rezando al lado el Padre Nuestro que estas en los cielos...».

El modelo asturiano le respondió: «Me alegro por Sofía, que haya sentado la cabeza y haya decidido estar con el chico que le gusta».

Adelantando que Alejandro Alabalá estará mañana martes en el programa 'SV: Tierra de nadie', la presentadora le preguntó si se quedó a gusto en la isla. «He venido muy relajado, muy contento y poco más que decirte. La verdad es que en una semana da tiempo para hacer de todo», respondió el cántabro. «El 90% de la gente que va a 'Supervivientes' dice que la isla le cambia. A ti en una semana te ha cambiado, estás como distinto», un afirmación que reafirmó el entrevistado: «Ha sido una sorpresa todo lo que ha pasado allí, han pasado cosas que no esperaba. Sofía siempre he dicho que me encanta como es, pero la que he visto esta semana, no la anterior. Y así ha sido... Con esa luna llena que había, que parecía un foco...».