El Maestro Joao confiesa a Sofía Suescun El Maestro Joao intenta acercar a Logan hacia Sofía. / Telecinco Romina desvela que Logan y Sofía se besaron la primera semana de 'Supervivientes 2018' EL NORTE Miércoles, 23 mayo 2018, 12:49

La relación entre Sofía Suescun y el Maestro Joao nunca fue buena, incluso antes de que comenzara el reality debido a unas declaraciones del vidente sobre la madre de la navarra, Maite Galdeano. No obstante, Joao siempre buscó que hubiera armonía entre ellos, incluso se propuso como intermediario entre ella y Logan Sampedro para que se produjera un acercamiento entre ambos, mientras ésta todavía era pareja de Alejandro Albalá.

Este acercamiento del Maestro no era entendido por Sofía. Cuando llegó el momento de la unificación, llegó también su reconciliación. Y, de nuevo, el Maestro volvió con su papel de 'celestino', con el objeto de arreglar la relación rota de los jóvenes cuyo tonteo dio paso a una ruptura por partida doble, a la posterior reconciliación y a un nuevo enfrentamiento, que ya les separó definitivamente.

Joao le dijo a Logan: «Deberías comunicarte un poquito más con Sofía, ¿no?». Un comentario que llegó después de que Romina desvelase que Logan y Sofía se besaron la primera semana y confirmándolo Sampedro. «Sí, estamos poco a poco. Tú ya sabes cómo soy yo y ya sabes cómo la tenía a ella. Me dio lástima y me dio pena, realmente», reconoció el asturiano, mientras que el vidente le respondía: «Es que yo creo que ella te sigue teniendo en muy alta estima y tú, si rascas detrás de toda esa morralla, también».

Horas más tarde, Sofía preguntó a Logan por quién había nominado, descubriendo que fue a ella, por lo que quiso saber los motivos que parece ser no le gustaron demasiado, y de hecho a la mañana siguiente seguía hablando de ello. «Es una pena que nos llevemos mal, habiéndonos llevado tan bien», le dijo Sofía al Maestro Joao, «y habiendo un poso de sentimiento también en el fondo».

«No ha habido ningún tipo de traición. Nos enfadamos porque yo dije que era un friki de la supervivencia y que, como espectadora, preferiría a Sergio antes que a Logan y, para él, eso fue hablar a las espaldas», le explicó la pamplonesa a su compañero, que le dijo que «él tenía toda la confianza en ti, con la historia ahí que había sumergida entre cosas y, entonces, depende de cómo te llegan las cosas, te duelen, pero lo importante es que te duelen depende de quién».

«Yo me enfadé con él porque yo siempre sacaba la cara por él, en lo bueno y en lo malo. Y, un día que Sergio me contestó super fatal, pero fatal, con desprecio, Logan se quedó callado. Aquí como no me importa nadie hasta el punto de crearle un odio, pues solamente él me llegó a importar y, por eso, lo odiaba a él», señala Sofía, a la vez que Joao apuntaba que «no se veía como cuando discuten un amigo y una amiga, un padre y una madre, un hijo y una hija... Se veía como dos personas que tienen una atracción. Es por parte de los dos. Se veía perfectamente, perfectamente...» y Sofía le preguntaba qué tipo de relación veía. En ese momento, entró en la conversación Hugo Paz para decir: «Yo también me di cuenta. Que hay algo como no resuelto».

El Maestro Joao, profundizando en esas sensaciones, apostilló: «Sí, algo no resuelto. Dos personas que se han gustado, que se han atraído, que han flirteado, que han tenido que no sé qué, no se cuántos... y dices: 'bueno, lo han tenido, lo han tenido...'. No. Se ve que eso no está resuelto, que hay algo que todavía vibra, que puede tirar para cualquier lado, que hay algo vivo ahí».