La madre de Sofía Suescun no ve con buenos ojos a Alejandro Albalá Maite Galdeano. / Twitter Maite Galdeano dice que el joven cántabro está con su hija solo por interés EL NORTE Viernes, 19 enero 2018, 14:05

Sofía Suescun y Alejandro Albalá protagonizan una relación que parece ir viento en popa, como lo demuestran las constantes publicaciones que hacen uno y otro en las redes sociales. Para demostrar que su noviazgo es fantástico no dudan en colgar en Instagram instantáneas realmente bonitas como las de su escapada a Roma o sensuales posando en la cama y sin ropa, según recoge Bekia.

La última que se ha manifestado sobre esta relación ha sido Maite Galdeano, la madre de la ganadora de 'GH', a quien no le gusta demasiado que su hija salga con el ex de Chabelita: «Alejandro está con mi hija por interés. ¿Quien es Alejandro en realidad? Un chico que ha estado con la Isabelita. Él se puede acoplar a mi hija porque ha ganado un maletín y está haciendo caja y cajó» y añade: «A la cría le digo 'cierra bien la cartera y no pagues nada».

Lo que más le preocupa a Maite es que no le mande mensaje alguno: «Me deja aquí sola en casa, me llama lo mínimo; tengo que andar yo mandándole whatsapps de voz y de escritura y llamándole y quemándole el teléfono y le digo: 'puede pasar cualquier cosa y no te has enterado, macho". Eso si que estoy un poco dolida, sabes».