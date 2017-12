Lydia Lozano desvela que fue acosada durante tres años por una fan Lydia Lozano en 'Sálvame'. / Telecinco Una joven estuvo escribiendo a la colaboradora de 'Sálvame' y ésta le siguió el juego porque estaba enferma EL NORTE Jueves, 7 diciembre 2017, 13:57

Lydia Lozano habló el pasado 5 de diciembre en el programa en el que colabora, 'Sálvame', de la desagradable experiencia que había vivido con una fan durante tres años. Se trataba de una joven de 19 años que le había estado acosando y que cuando la tertuliana descubrió que había difundido su teléfono la bloqueó.

«Esta niña era muy pesada pero yo le seguía el juego. Además, me dijo que tenía un problema en los pies y en las manos, que tenía muchísimos dolores y yo la contestaba siempre que podía», comenzó a explicar Lydia, que añadía: «De repente, me veo un chat con más de 20 personas y todos hablando de madrugada, uno de ellos me contó por privado que era esta chica que había dado mi número a todos sus amigos».

«Entonces, la bloqueé pero después me llamó por medio de otro teléfono. Me parecía que tenía una obsesión pero me dijo que tenía una enfermedad y que era feliz hablando conmigo..., pensé que era una niña con un problema y yo pensaba que la estaba ayudando», apuntó.

Tras su exposición, Kiko Hernández le reprochó haber tardado tanto en acabar con la fan y le acusó de aprovecharse de sus seguidores. «Tú utilizas a los fans para que se metan con tus compañeros, para que te creen clubs de fans que se meten con tus compañeros porque tu no te atreves», apuntó el colaborador, que provocó que Lydia se quedara boquiabierta, asegurando que nunca había hecho eso.