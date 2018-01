Luis Merlo llora por el cariño recibido cuando estuvo ingresado Luis Merlo, en 'Viva la vida'. / Telecinco El actor reconoció en 'Viva la vida' que «no sabía que me querían tanto» EL NORTE Lunes, 8 enero 2018, 18:06

Luis Merlo nunca olvidará el 12 de julio de 2017. Ese día, el actor fue ingresado de urgencia y con pronóstico reservado por un grave problema respiratorio. Fueron dos días de inquietud, tanto para familia, como para los múltiples seguidores que el intérprete tiene y que le han demostrado enormes cantidades de cariño.

Merlo acudió como invitado al programa 'Viva la vida' para hablar de ese difícil momento. El actor, que interpreta a Bruno en 'La que se avecina', fue recibido entre aplausos en el programa que presenta Toñi Moreno, lo que le llevó a decir: «Ha tenido que pasar una cosa a priori mala para darme cuenta de ese cariño de la gente».

Toñi recordó que «nos hiciste pasar un susto muy grande a todos», y él matizó: «El más grande me lo llevé yo». Merlo, como recoge la web de 'FormulaTV', explicó que todo se debió a «una situación que provocó una neumonía trabajada y no descansada. El médico me dijo: 'Tienes una neumonía' y yo le dije: 'Pues tengo función esta tarde; la voy a hacer». Y la hizo, lo que le provocó «un problema puntual respiratorio».

Cuando fue preguntado por Toñi Moreno sobre qué rescataría de aquellos complicados momentos, Merlo, entre lágrimas, respondió: «Me emocionó enormemente la volcada de la gente, gente para la que llevo trabajando 32 años pero que yo no conozco. No sabía que me querían tanto».