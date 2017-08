Lucía Pariente desmiente a Fonsi Nieto Lucía Pariente en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco La madre de Alba Carrillo acudió a 'Sábado Deluxe' para desafiar al sobrino de Ángel Nieto a que le diga en sus narices que ella vive de su hija EL NORTE Lunes, 21 agosto 2017, 13:10

Alba Carrillo acudía a 'Sábado Deluxe' hace dos semanas y, para no ser menos, el pasado sábado le tocó el turno a su madre, Lucía Pariente, según recoge el portal Chance.

El principal motivo para que esta última acudiera al programa de Telecinco era los comentarios que, recientemente, había dado Fonsi Nieto tras la salida de Alba de 'Supervivientes'. El Dj hizo declaraciones tales como: «Lucía me ha hecho mucho daño a mí, a su hija y a su nieto, lo va a seguir haciendo y ya voy a por todas, voy a defender a mi hijo porque es mi obligación».

El expiloto señaló que a la madre de la modelo «le da igual su hija, le da igual su nieto y le da igual su marido. Lo que hemos visto no es nada comparado con la realidad».

Pero el sábado fue el turno de Lucía, que quiso darle replica a Fonsi. Ella apuntó que se metió en la relación porque «Alba lo pasaba muy mal con 'cosas' que Fonsi hacía» y añadió que el expiloto «lo dirá porque he ido a su casa a arreglar la caldera o a preparar unas lentejas, pero Fonsi no me pagó nunca por ello. Considero que no es meterme en su vida», haciendo referencia a la acusación que ha hecho el ex de su hija en la que afirma que la madre de la modelo vive de su hija y que no trabaja. Lucía le recuerda a Fonsi que «jamás ha tenido las santas narices para decirme en persona que no trabajo».