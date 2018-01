Lucía Etxebarría descubre un triste suceso de su pasado Lucía Etxebarría. / Instagram La escritora reconoce haber sido violada por un hombre a punta de navaja, pero nadie la creyó EL NORTE Martes, 9 enero 2018, 13:38

Después de la aparición del cuerpo de Diana Quer, Lucía Etxebarría aprovechó para recordar un repugnante suceso que tuvo que vivir en su pasado. La escritora reconoció en su cuenta de Instagram haber sido violada cuando era joven por un hombre a punta de navaja. «Lo denuncié. Lo localizaron. Nunca lo juzgaron porque era su palabra contra la mía. Yo no me resistí. No tenía marcas», escribió.

La ganadora del Premio Planeta realizó una crítica a la justicia y a los medios de comunicación españoles, con motivo del tratamiento que estos han realizado sobre Diana Quer. «He tirado de internet y he leído todo lo que se publicó en su día sobre ella». Según la escritora, después de su participación en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, buscando en la Red el nombre de la desaparecida se encontró con artículos que, en su mayoría, ensuciaban la imagen de Diana.

En su opinión, los medios siempre buscan lo peor de cada sujeto para restarle credibilidad, y para ello citó a las víctimas de La Manada y de los futbolistas de Aranda, en el que las víctimas fueron investigadas.

La escritora ha salido victoriosa de la demanda que interpuso contra el programa 'Sálvame' por las injurias realizadas contra su persona en las entregas del 2 y 5 de agosto de 2013. Lucía percibirá 50.000 euros por daños morales, debido a que en ese espacio de Telecinco se llegaron a leer rótulos como: «Lucía es manipuladora, una tacaña y está desequilibrada» y «Lucía se cree superior a todos los demás. Es una egolatra».