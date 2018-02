Lorenzo Caprile, el gran descubrimiento de 'Maestros de la costura' Lorenzo Caprile en 'Maestros de la costura'. / TVE Televisión Española estrenó ayer su nuevo reality, en el que el diseñador sorprendió a todos por sus comentarios y su soltura ante las cámaras EL NORTE Martes, 13 febrero 2018, 13:40

Un nuevo reality llega a Televisión Española, después de haber finalizado hace unas semanas 'Masterchef Junior'. Ahora ha aterrizado en La 1 y parece que con la vocación de quedarse 'Maestros de la costura' que cuenta entre los miembros del jurado con el diseñador Lorenzo Caprile que se ha convertido en la pieza clave del nuevo programa presentado por Raquel Sánchez Silva, tal y como publica Ecoteuve.

El diseñor consiguió borrar del escenario a sus compañeros, Palomo Spain y María Escoté, convirtiéndose en el centro del programa. Su soltura y sus comentarios hicieron que fuese la comidilla de las redes sociales. Un ejemplo de estos comentarios fue el que le dedicó a Eduardo, uno de los concursantes: «Yo seré muy clasicorro, muy de Barrio de Salamanca, pero he visto mucha moda. Mucha. A mí no me impresionas enseñando las tetas» y cuando sus compañeros le preguntaron que se ponía cuando no le veía nadie, contestó: «No uso sudaderas ni para estar en casa. Un domingo por la tarde estoy en mi casa en pelotas con una mantita de polyester».