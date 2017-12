Lorena se convierte en la última expulsada de 'GH Revolution' Lorena, la última expulsada de 'GH Revolution'. / Telecinco La gaditana perdió su opción de librarse frente a los otros dos nominados: Hugo y Yanyang EL NORTE Viernes, 1 diciembre 2017, 12:21

Lorena, Hugo y Yangyang eran los últimos candidatos a abandonar la casa de 'Gran Hermano Revolution, ya que Carlos, sorprendentemente, se libró 48 horas antes, al ser el menos votado con un 12%, tal y como recoge Bekia.

Pero llegaba la hora de la verdad y Jorge Javier Vázquez apuntó: «Os voy a contar a quién pertenece el porcentaje más bajo... Está salvada o salvado y puede volver a la casa... ¡Yangyang! Teléfonos en marcha otra vez para vosotros dos. ¡Mucha suerte!». A continuación, los concursantes pudieron ver los porcentajes ciegos que se repartieron en el 80,8% y en el 19,2%, respectivamente. Y, sobre ellos, el presentador le preguntó a Hugo: «No lo sé, Jorge. La verdad es que no me quiero apresurar. Me gustaría volver a la casa y seguir viviendo esta experiencia. Si fuese yo, sería... Me iría con un sabor de boca amarguísimo, porque lo vería muy injusto. No por ella, porque es muy buena chica, pero... Si fuera hoy no la volvería a nominar». Entonces, Jorge Javier le preguntó: «¿A quién hubieses nominado entonces?» ,y éste respondió a «Rubén», llevándose los aplausos del público y añadió: «A Miriam porque se puede discutir vehementemente, pero diciendo siempre la verdad, cuando te inventas los argumentos...», arrancando del público otra oleada de aplausos. «Y a Rubén porque de la nada, después de que lo tratase como un hermano pequeño acá dentro, de un día para otro me dijo que era todo reseteado, que era mejor así y me dijo que nada... no valía nada yo para él».

Hugo se despidió de su compañera diciéndole: «Me duele que te diera yo los seis puntos... Después de una semana, te digo que sí» y ella le respondió: «No te preocupes, todo pasa por algo. Dale un beso a Pili».

Al volver a casa el uruguayo recibió la enhorabuena de sus compañeros, aunque Carlos, de forma acertada, comentó: «Hay purga. Has venido muy pronto. Aquí van a pasar cosas». Efectivamente habría sorpresas. Poco después se produjo una segunda expulsión.