Lolita Flores da por muerto a Juan Bau en 'Tu cara me suena' Lolita en 'Tu cara me suena'. / Antena 3 El cantante le ha pedido en un vídeo a la cantante que rectifique EL NORTE Lunes, 19 febrero 2018, 13:31

Lolita Flores es uno de los miembros que forman parte del jurado de 'Tu cara me suena', pero no es uno más. Sus anécdotas y sus continuas referencias a actuaciones en las que compartió escenario con importantes artistas, la hacen diferente. En esta ocasión, la cantante ha hecho un comentario en directo que le ha salido muy caro, cuando estaba valorando la actuación de humorista Raúl Pérez, que había imitado a Nino Bravo. «Todos los cantantes valencianos tienen un chorro de voz...», un comentario que fue seguido por su compañero Carlos Latre que dijo: «Francisco» y Lolita agregó: «Juan Bau, que también murió... muchísimos». Un comentario, evidentemente, desafortunado ya que el cantante todavía está vivo y para que le quedara claro a la hija de 'La Faraona', tanto Bau como su representante le han respondido.

El cantante, de 69 años, le ha pedido a través de una grabación en vídeo que rectifique. «Una vez más parece ser que el destino está empeñado en que me maten, pero sé que Lolita, mi amiga, es una gran profesional, y no lo ha hecho con intención. Ya le he pedido por favor que rectifique. Como veis aquí estoy y aquí estaré para vosotros mientras Dios quiera».

Curiosamente, Juan Bau también fue dado por muerto por la Wikipedia en 2016. Para el artista, estas afirmaciones de Lolita podrían perjudicarle en próximos contratos. Aunque en el vídeo muestra un tono amistoso, su representante, José Luis Faulí, se ha manifestado por Instagram dirigiéndose a Lolita y al programa con un tono más firme. «No se debe dar estas falsas noticias y más en un programa de dicha audiencia y producción. Pido a la artista Lolita Flores y a la dirección del programa rectifiquen esta falsa noticia» y añadía: «Un programa de tal envergadura y cadena de TV, no puede cometer estos fallos tan garrafales».