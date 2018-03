Logan y Sofía, cada vez más cerca en 'Supervivientes 2018' Sofía Suescun y Logan Sampedro. / Telecinco La navarra ha llegado a dudar si realmente Alejandro Albalá es su novio EL NORTE Miércoles, 21 marzo 2018, 15:13

'Supervivientes 2018' ya ha comenzado a dar mucho juego y eso que llevan pocos días de concurso. Gran parte de atención se la están llevando Sofía Suescun y Logan Sampedro, y desde el plató Alejandro Albalá, que acude al programa en calidad de novio de la navarra, aunque a medida que pasa el tiempo este término se ponga más en duda.

«Alejandro no le gusta nada a mi madre, cero. Dice que...», comentó Sofía, antes de que Francisco le interrumpiese para decirle que si Maite Galdeano no le daba el visto bueno, mal asunto. «Ya, ya lo sé... Chico que no le gusta a mi madre».

Mientras descansaban, Sofía le decía a Logan: «Yo a Alejandro le dije que estaba muy rayada, que si él no venía aquí... A mí eso de que yo vaya fuera y piense mi cabeza que ha estado con alguna... Pfff. Se me corta todo el rollo». Unas palabras con las que quería justificar una supuesta posible infidelidad de Alejandro. «¿Tres meses que has estado sin hacer nada, que son justo los tres meses que nos conocemos?».

Logan y Suescun duermen juntos. / Telecinco

Ante tales comentarios, Francisco le preguntó: «¿Pero tú confías en él? La confianza es la base principal». «Sí, pero no... Yo estoy aquí muy tranquila, muy a gusto e igual mejor no saber nada, de verdad. Porque basta que sepa algo para que haga cosas que a lo mejor me arrepiento», respondió Sofía.

Sofía volvió a retomar el mismo tema, pero esta vez con nuevas interlocutoras: Isabel Castell, María Lapiedra y Melissa Vargas. La expretendienta de Suso en 'MYHYV' le preguntó: «Vas a retomar lo que tenías con Alejandro o ya aquí te has aclarado de que lo ves como un amigo y que tal...?», a lo que Sofía responde: «Claro, es que esa pregunta se la estará haciendo mucha gente... Es que no lo sé porque, lo primero, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no sé qué estaré pensando de aquí a una semana, no sé qué estaré pensando incluso de aquí a tres», y añadió: «¡Es que no lo sé. A día de hoy a Alejandro le tengo mucho aprecio, mucho cariño, lo quiero y tal, pero no siento que vaya a ser el amor de mi vida porque, tío, ¡estoy conociéndolo! No podría ni decir que es mi novio».

Esas dudas cada vez son más grandes y para intentar eliminarlas poca ayuda le está prestando la presencia de Logan, con quien no ha dudado en dormir y con las manos entrelazadas. Ante esta postura, María Lapiedra le ha dicho: «Te va a ver Alejandro durmiendo agarrada de la mano de otro tío». Un comentario que no hizo que Sofía dejara de dibujar su sonrisa en la cara. «No te va a afectar, ¿no?», preguntó Castell. «O con él no me podría liar... Lo veo tan 'buenarro', tan buenorro, ¿sabes? De bueno de... buena persona. Sí, que no». Por lo que Isabel apuntó: «Sí, que a lo mejor vais a tener una bonita amistad, pero nada más. No solamente se conoce a un hombre para tener una relación con él. También se conoce a un hombre para que te aporte cosas sin tener que ser tu pareja».

Celos

Después de ver todas estas imágenes y oír esos comentarios, Alejandro Albalá mostró su malestar y... celos. «A ver, para empezar, a este chaval lo primero que le hace falta es cortarse el pelo porque lo único que le va a pegar a Sofía son piojos» y añadió: «Una chica tan guapa como ella y con ese cuerpo que tiene, yo creo que se siente muy insegura, ¿no? Y no entiendo por qué tiene esa inseguridad de lo que yo puedo estar haciendo fuera». Un comentario al que Víctor Sandoval le respondió con estas palabras: «Porque quiere dejarte».

A pesar de los comentarios, Albalá se mostró firme en la defensa de su chica: «Sigo diciendo que yo voy a seguir dando la cara por ella hasta que no vea nada diferente, hasta que nada vaya a más. Necesito que la gente se ponga en mi lugar». Pero antes de acabar tuvo que oír algún comentario, un tanto desfavorable como el que le hizo Carolina Sobe: «Tú para elegir novias no tienes ojo, tienes ojete porque es que la cagas lo más grande» o el de Oriana Marzoli que le llamaba «¡cornudo, cornudo, cornudo... futuro cornudo!».