Logan Sampedro, Hugo Paz y el Maestro Joao, los nuevos nominados de 'SV 2018' Maria Jesús Ruiz fue la octava expulsada del reality EL NORTE Viernes, 1 junio 2018, 11:52

El 31 de mayo se produjo el último cambio de localización. Todos los concursante se ha instalado en Cayo Paloma, a la vez que se despidieron de Alejandro Albalá que ha permanecido una semana en la isla en calidad de 'fantasma del futuro'. También sirvió para conocer a la última expulsada del concurso, la modelo María Jesús Ruiz. Pero, como le recordó el presentador todavía le quedaba algo por hacer: «Antes de irte tienes una misión muy importante: Dar el 'beso de Judas'. Eso significa un punto de nominación, pero el martes, en 'Tierra de nadie', durante el juego de las recompensas envenenadas, te tocaron tres puntos directos de nominación y ahora se los puedes dar a uno de tus compañeros. Tienes en tus manos un 'beso de Judas' triple».

A la propuesta, la andaluza contestó: «Esta decisión es super importante, la he sopesado mucho. No va a haber nada... Sé perfectamente que es nominar directamente a una persona, así que, sin más preámbulos, me voy a dirigir y espero que no sea de mi mano la persona que salga la semana que viene». A continuación se dirigió a Logan le dio tres besos y por consiguiente tres puntos.

Minutos después comenzó el juego del líder, pero antes Jorge Javier Vázquez les anunció: «Atención, porque la persona que gane esta noche el juego de líder... ¡Será finalista de 'Supervivientes 2018'!».

Lara Álvarez aportó una nueva consigna: «Logan, en el caso de que ganes el collar de líder, esos tres puntos que te ha dado María Jesús se los podrás dar al 'superviviente' que tú consideres».

A continuación, Jorge Javier comenzó a dar el nombre de los nominados: «Después de una votación multitudinaria, el público ha decidido con un 76,2% que sí, que Sergio sea nominado».

Tras su triunfo en la prueba Sergio se convirtió en el primer finalista de 'Supervivientes 2018', el joven se lo quiso dedicar «a todo el que haya estado defendiéndome en plató, a mi madre, a novia, a mis amigos, a mi familia».

Tras el voto de todos los concursantes, los nominados fueron Logan Sampedro, Hugo y el Maestro Joao.