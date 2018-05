Dua Lipa asegura que no pasó la noche con Asensio Dua Lipa, durante su actuación en la final de la Champions. / Antena 3 La cantante que amenizó la final de la Champions responde a una información que aseguraba que había pasado la noche con el futbolista del Real Madrid EL NORTE Miércoles, 30 mayo 2018, 10:44

Los rumores se desataron una vez concluyó la final de la Champions League y después de que la cantante Dua Lipa protagonizara un show en el Estadio Olímpico de Kiev.

La CNN turca llegó a asegurar que Marco Asensio y Dua Lipa habían pasado la noche juntos para celebrar la victoria del Real Madrid ante el Liverpool, antes de que cada uno se subiera a su respectivo avión con destino a sus países de residencia. Pero la cantante, como recoge la web de 'Bekia', rápidamente ha salido al paso y lo ha desmentido.

Lipa incluso ha recurrido al humor para asegurar que no hubo nada entre ella y el futbolista. «Nunca he estado con Marco Asensio y es poco probable que lo haga. Mi mánager, seguidor del Liverpool, nunca me lo perdonaría», publicó en su perfil de Twitter.

Antes de la final, la cantante, seguidora confesa del Arsenal, se atrevió a dar un pronóstico, en este caso erróneo. Lipa predijo un 3-2 a favor del Liverpool, un resultado que no se dio.