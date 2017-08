Linchamiento viral a una chica que compara niños con animales El tuit publicado por Ani. / Twitter «Al igual que a ti no te gusta mi preciosa perra, a mí no me gusta tu niño de mierda», escribió EL NORTE Lunes, 14 agosto 2017, 19:27

Ani (@CarolsomeAsFuck) exigía a través de un tuit zonas sin niños, lo mismo que otras personas reclaman zonas sin animales porque, según ella, «al igual que a ti no te gusta mi preciosa perra, a mí no me gusta tu niño de mierda».

Este tuit ha provocado un auténtico terremoto en la redes sociales, con críticas que se han hecho virales, algunas de las cuales recoge la web del Ideal: «A mí no me jode un Subnormal, me jode la cantidad de subnormales que retuitea al Subnormal. Que lio meecho» (Lucía @Propensa); «Yo zonas sin mierdas de perro que los niños por lo menos llevan pañales» (tenderodigital @tenderodigital) o «Miradlo por el lado bueno. Por lo que parece esta mierda de persona no se va a reproducir...» (Mi menda @mimendalirenda).