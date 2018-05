Liam Payne desvela los momentos más duros de su separación de One Direction Liam Payne durante un concierto. / Instagram El cantante reconoce que la fama, durante su etapa en la 'boyband', fue algo que con le costó lidiar EL NORTE Viernes, 18 mayo 2018, 11:08

Liam Payne vuelve a figurar en las listas de los discos más vendidos tras el lanzamiento de su tema 'Familiar', junto con el reguetonero J Balvin. Durante su entrevista para Kiss FM ha hablado cómo llevó la fama durante los últimos diez años a raíz de formar parte de One Direction.

Con tan solo 14 años apareció en la edición británica de 'Factor X', concurso en el que no ganó nada pero que le dio pie a formar junto a otros concursantes, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomilnson y Niall Horan, una boyband que alcanzó la fama. También recuerda que en el momento de decidir tomarse un descanso, fue algo que «casi lo mata», sobre todo por el miedo que le generó convertirse en un solista y tener que enfrentarse al escenario sin sus compañeros: «Tuve problemas con la idea de volver a ser famoso, me atemorizó porque la última vez (que fue famoso) casi me mata, francamente».

Este miedo puede ser la consecuencia de que solo sacara cuatro singles en tres años. «Tuve que encontrar la manera de hacer que funcionara para mí, y no de que yo funcionara con ello. Amo mi vida, ha sido fantástico pero ha habido muchas dificultades para llegar a este punto. Se trata de tener buenas personas a tu alrededor. No tienen que ser psicólogos, solo personas amistosas, alguien con quien hablar».

En el ámbito personal, Liam Payne mantiene una relación con la cantante Cheryl Cole, aunque todavía ninguno de los dos haya hablado de planes de boda. «No siento que tenga que dar ese paso para sentir de manera diferente cómo llevo con mi relación», comentó en una entrevista en 'The Morning Mash Up' de SiriusXM.

Para la pareja es suficiente el hijo que tienen en común: «Siento que estamos en una situación muy cómoda en este momento y tener a mi hijo significa más que nada para mí en el mundo. Entonces, ya sabes, no es realmente necesario como si tuviéramos que dar el siguiente paso. Podríamos hacerlo a largo plazo, pero no es un gran problema».