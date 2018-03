Leticia Sabater, 'pierde' la peluca en el debate de 'Supervivientes' Leticia Sabater, durante el debate de 'Supervivientes 2018'. / Telecinco El colaborador Nacho Montes pretendió hacer una broma y tiró del pelo de la cantante, cuyo postizo cayó al suelo EL NORTE Lunes, 19 marzo 2018, 12:41

Leticia Sabater fue protagonista por sorpresa en el último debate de 'Supervivientes 2018'. En un momento del programa, Alba Carrillo dijo que la cantante no se había lavado el pelo. Nacho Montes, ni corto ni perezoso, quiso hacer una broma y optó por comprobarlo. Tiró de la peluca de trenzas que llevaba Sabater y ésta cayó al suelo.

Semejante humillación provocó la ira de Leticia, que, indignada, comenzó a perder los papeles, diciendo, como recoge la web de 'Bekia', que por ahí no iba a pasar: «Es que no tiene gracia. Las bromas no tienen gracia».

Sabater, enfandada, se levantó del sofá y amagó con marcharse pero Sandra Barneda recogió la peluca del suelo y la acompañó para que se la pusieran de nuevo. Momentos después, la colaboradora accedió al plató con su peluca de trenzas, pero todo su mosqueo fue recogido por las redes sociales, con muchos comentarios de internautas indignados por cómo se había tratado a Leticia Sabater y las pocas consecuencias que tuvo para Nacho Montes la broma pesada que realizó.