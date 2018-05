Leonardo DiCaprio y Camila Morrone se pasean juntos por Nueva York Leonardo Di Caprio y Camila Morrone. / Efe/Instagram El actor y la modelo han dejado claro que mantienen una relación desde diciembre de 2017 EL NORTE Jueves, 17 mayo 2018, 11:29

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone parece que se les ha quitado el miedo de pasearse juntos or las calles, aunque no se les haya visto darse la mano en ningún momento. Los dos iban vestidos con ropa informal. Lo que más llamó la atención fue el cambio de 'look' de la modelo de origen argentino e hijastra de Al Pacino. La joven se ha teñido el pelo, abandonando los reflejos dorados. Una sorpresa si tenemos en cuenta la larga lista de mujeres rubias que han pasado por la vida del actor como Gisele Bundchen, Bar Refaeli o Toni Garrn.

Camila Morrone es una joven modelo de 20 años que forma parte de IMG Models y su debut por las pasarelas internacionales se produjo en 2017 con Jeremy Scott para la colección Resort 2017 de Moschino, tal y como recuerda 'Bekia'.

Leonardo y Camila comenzaron su relación en diciembre de 2017 y se les ha visto juntos en varias ocasiones.