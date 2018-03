Laura Matamoros presume de una abultada barriga Laura escribiendo la carta a su futuro bebé. / Mtmad La hija de Kiko Matamoros y Benji Aparicio todavía no han decidido el nombre del bebé EL NORTE Miércoles, 28 marzo 2018, 13:49

Laura Matamoros y Benji Aparicio están muy próximos a convertirse en padres. La pareja cuenta los días con los dedos de un mano para que esto suceda. De momento, hemos podido ver cómo se encuentra la hija de Kiko Matamoros a través de su blog de Mtmad, donde ha hablado de su bebé: «Empiezo a estar bastante nerviosa. No queda nada, queda muy poquito».

Gracias a estas publicaciones hemos sabido que ya tiene preparada la habitación del pequeño a quien ha escrito una carta en la que confiesa que no ha encontrado su nombre, de momento lo llamará 'su cosita' y que el nombre se lo pondrán cuando le vean la cara.

Laura también expresa sus dudas ante su inminente maternidad: «Tengo miedo de no ser una buena mamá para ti, aunque algo me dice que no, que sabré hacerlo bien porque te siento dentro, sé cómo te mueves y cómo me hablas diciendo 'mami, estoy aquí'», escribía la ganadora de 'GH VIP', que además añadía: «Quiero que llegues ya y que conozcas a tu familia. Ni te imaginas qué familia vas a tener, estamos un poco locos pero te vas a divertir mucho y vas a tener tanto amor que serás el niño más feliz del mundo».

Además de la carta, Laura también ha protagonizado un reportaje en la revista 'Lecturas' donde posa en 'topless' y luciendo su abultadísima barriguita.