Laura Matamoros se lleva un gran susto en la recta final de su embarazo

Laura Matamoros ya ve más cerca el nacimiento de su primogénito. La exconcursante de 'Supervivientes' ha contado en su canal de MtMad cómo vive esos momentos, además de dar detalles de cómo ha evolucionado su bebé.

La hija de Kiko Matamoros ha contado cómo ha pasado una de las peores noches de su vida: «La verdad es que tengo que contaros algo. Y es que esta noche me he llevado un susto de muerte. He empezado a notar dolores muy fuertes y he pasado la peor noche de mi vida o la del embarazo por lo menos» y ha añadido: «Yo creo que han sido contracciones porque se me ha puesto la tripa super dura y no paraba de moverse el niño. He tenido que ir a urgencias».

La influencer continuaba: «Me han surgido tantas preguntas..». «Por un momento he pensado que se me iba a adelantar el parto y que iba a tener que salir corriendo al hospital. ¡Y todavía no tengo la bolsita del bebé preparada!».

A través de su canal también ha querido mostrar su malestar con las personas que se han metido con su físico, tras engordar 15 kilos por su embarazo. Les ha enviado un mensaje: «Ya estaré perfecta para el verano. O no»