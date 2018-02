Laura Escanes y Risto Mejide estrenan nueva vida Risto Mejide y Laura Escanes se besan en su nueva vivienda en Madrid. / Instagram La influencer y el publicista estrenan vivienda en Madrid para permanecer más tiempo juntos EL NORTE Jueves, 8 febrero 2018, 11:04

Hace unos meses, Laura Escanes y Risto Mejide hacían oficial su relación y se casaban en Madrid, ciudad donde han decidido establecer su residencia. La influencer ha dado el paso de dejar Barcelona para permanecer más tiempo con su pareja.

Feliz por este nuevo paso en su matrimonio, Escanes no ha dudado en compartir esa felicidad en Instagram y ha publicado una fotografía de la pareja besándose en su nuevo hogar, acompañada por un mensaje: «MUERO DE ILUSIÓN. NOS MUDAMOS. Te has convertido en mi hogar, mi familia... Y poder empezar esto juntos me hace muy muy feliz. Tú eres mi casa».

En algunos comentarios a la fotografía, los seguidores de Laura le preguntan si, con el estreno de nueva residencia, se plantean ampliar la familia, teniendo en cuenta que ahora pasarán más tiempo juntos. Pero, como recoge la web de 'Chance', la influencer ha asegurado que por el momento no van a ser padres.

Otros seguidores se atreven a proponer a Laura que lo grabe todo en vídeo y lo comparta para conocer, de primera mano, cómo amueblan y decoran su nueva vivienda, un estreno que se suma al del nuevo libro de Escanes, que, según lo previsto, verá la luz en el próximo Sant Jordi.