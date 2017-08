Laura Escanes, en crisis como influencer Laura Escanes. / Instagram La pareja de Risto Mejide confiesa haberse «saturado de tanto yo» y se replantea su carrera EL NORTE Jueves, 17 agosto 2017, 12:07

Laura Escanes sufre una profunda crisis de identidad. En su último stories de Instagram, la catalana ha reconocido que

«no me cabe más yo» puesto que se pasa las horas contestando las mismas preguntas en las redes sociales.

Esta crisis ha provocado una reacción en la pareja de Risto Mejide, que se está replanteando continuar su carrera como influencer. «Me he cansado de hablar tanto sobre mí. Mis canciones favoritas, mis últimas compras, mi maquillaje favorito... Me he saturado de tanto yo», reconoce.

Es posible que esta situación permita a Escanes dedicarse a otra profesión y abandonar las redes sociales de forma profesional, aunque ella misma advierte que esto no pasará y que su objetivo sería, por el contrario, subir cosas de mayor calidad.

Nadie, a lo sumo su pareja, Risto Mejide, sabe cuáles son los planes de Escanes, quien, como recoge la web de 'Bekia', tiene que hacer frente a diario a multitud de críticas en las redes sociales. La catalana cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram.