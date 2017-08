Lara Álvarez se marca un 'Despacito' Laura Álvarez, durante el concierto de Luis Fonsi. / Instagram La presentadora no se quiso perder el concierto de Luis Fonsi en Madrid EL NORTE Martes, 1 agosto 2017, 14:12

Lara Álvarez, que recientemente ha regresado de Honduras tras concluir 'Supervivientes 2017', se ha manifestado como un fan incondicional del tema de Luis Fonsi 'Despacito', algo que ya demostró el pasado mes de marzo cantando la canción gracias a la app móvil Smule, donde los seguidores pueden cantar el tema junto al artista preferido.

Luis Fonsi ofrecía un concierto este fin de semana en el Teatro Real de Madrid y, como era lógico, Lara no se lo quiso perder. Pero la presentadora no fue la única famosa que no se quiso perder la actuación. Por allí también desfilaron Adriana Abenia, Sonia Ferrer, Adrián Lastra o Noelia López , entre otras, según recoge Chance