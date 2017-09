Una Lara Álvarez feliz no quiere ni hablar de maternidad Lara Álvarez, en la fiesta de Cuatro. / Cuatro La presentadora reconoce que, en este momento, no necesita enamorarse EL NORTE Viernes, 22 septiembre 2017, 18:04

Cuatro organizó una fiesta para presentar la nueva temporada de la cadena, y a ella no faltaron rostros conocidos como: María Castro, Cristina Alarcón y José Luis García Pérez, Paz Padilla, Risto Mejide, Vanessa Romero, Jorge Lucas, Carlos Sobera, Carme Chaparro, Carlos Lozano y Lara Álvarez. La presentadora fue una de las personas que más llamó la atención por su físico y su simpatía.

Antes del comienzo de la fiesta, Lara Álvarez conversó con 'Chance' para certificar lo feliz que se encuentra en estos momentos de su vida. Fichaje reciente del programa de 'Dani & Flo', «un directo que me está viniendo muy bien para rodar profesionalmente, para aprender mucho de ellos y de todo el equipo y estoy feliz», Lara reconoce que participar en ese espacio de humor no es un trabajo: «Tengo la suerte de que son amigos fuera de pantalla y entonces en pantalla yo creo que ese buen rollo se ve, no es trabajar, al final estás relajada, escuchándoles, son dos maquinas de la improvisación y el humor, es un disfrute constante».

Pero no es oro todo lo que reluce. La presentadora reconoce que hay momentos en los que lo pasa mal. «Me tengo que salir un poco de plano porque no puedes controlar la risa con ellos, además es que no sabes por dónde te van a salir porque son muy rápidos y siempre te pillan. Es fantástico».

Lara Álvarez no rehusó hablar de cuestiones sentimentales. La presentadora aseguró que todavía no ha llegado el hombre «definitivo así que no sé yo que tiene que hacer para conquistarme, si llega os lo contaré», y explica que no es exigente, que no pide cosas raras en un hombre: «Al final creo que lo que pasa es que tengo una vida tan completa, estoy tan feliz que este momento de enamorarme no lo necesito. La persona que llegue tiene que sumar, si llega a sumar que se quede, si no llega a sumar pues nada».

De lo no quiere hablar es de maternidad. Preguntada sobre si se la ha planteado en breve, respondió: «¡Qué profundidad! No, yo lo que me planteo es que tengo que estar allí dentro (en la fiesta) porque vamos a empezar».