Lara Álvarez confiesa intimidades durante su debut en 'Dani & Flo' Lara Álvarez, en el momento del interrogatorio. / Cuatro La nueva presentadora del programa de Cuatro desveló si es ella o sus parejas quienes rompen las relaciones EL NORTE Miércoles, 6 septiembre 2017, 17:45

El morbo en 'Dani & Flo' está servido con la presencia de Lara Álvarez en este programa de Cuatro, presentado por uno de sus ex, Dani Martínez.

En su debut, Lara fue sometida a una serie de preguntas personales e incómodas, que no dudó en contestar, como recoge la web de 'Vertele!'. Con sus respuestas descubrió que era «muy puntual», que siempre «chupa la tapa del yogur» y que «lleva la ropa interior conjuntada».

Pero llegó la pregunta más incómoda: «¿Es de dejar ella o que la dejen?». Lara se puso seria, posiblemente teniendo en cuenta que estaba delante uno de sus ex, Dani Martínez, y contestó: «Dejo, pero no estoy orgullosa de ello, es que no ha llegado la persona». Entre esas parejas se encuentran famosos como Fernando Alonso, Sergio Ramos y Ángel Martín.

La última pregunta del cuestionario, «¿crees que Lara ha pillado cacho este finde?», entre risas, respondió: «Lamento que sea tan evidente que no».