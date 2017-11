Kylie Jenner insinúa una posible boda con Travis Scott Kylie Jenner. / Instagram La celebrity todavía no ha confirmado su embarazo EL NORTE Martes, 14 noviembre 2017, 11:24

La vida de Kylie Jenner está rodeada del más absoluto misterio, sobre todo desde que saltaron los rumores de su posible embarazo. Aunque sigue 'atendiendo' a sus fans en las redes sociales, ahora elige los mensajes que publica con sumo cuidado.

Tanto Kris como Caitlyn han hablado de los rumores del posible 'embarazo' de su hija y lo preocupados que están por ello ya que la joven está en pleno apogeo laboral y, además, lleva poco tiempo saliendo con Travis Scott. Para mantener su misterio, la celebrity en sus publicaciones en las redes sociales solo comparte fotos de detalles o, si sale ella, el plano es medio corto, según publica 'Bekia'.

No obstante, personas próximas a la joven han señalado que el su estado anímico no es el mejor provocado por el hecho de no poder estar con su chico las 24 horas. Para dar más morbo al asunto en su última publicación en Snapachat luce un anillo que bien podría ser de compromiso.