Kylie Jenner, embarazada

EL NORTE Sábado, 23 septiembre 2017, 10:40

Kylie Jenner, la menor de las hermanas Kardashian, está embarazada, según asegura la CNN.

La información afirma que la estrella de 'realities' como 'Keeping up with de Kardashians' o 'Life of Kylie' estaría esperando el nacimiento de un bebé junto a su novio, el rapero Travis Scott. La llegada del pequeño estaría prevista para el mes de febrero.

Por el momento, ninguno de los miembros de la pareja se ha manifestado al respecto en sus redes sociales, un ámbito en el que Kylie Jenner es especialmente activa.

La Kardashian más joven tiene veinte años, cumplidos el pasado mes de agosto, y ha participado en multitud de programas de telerrealidad.

El clan al que pertence está compuesto por un total de diez hijos de Caitlyn Jenner, que antes de su cambio de sexo fue William Bruce Jenner.

William Bruce Jenner se casó en 1992 con Kriss Jenner, con la que tuvo dos hijas: Kendall Jenner y Kylie Jenner. Así mismo, adoptó a los cuatro hijos de la relación anterior de Kriss Jenner: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian.

Además, William Bruce Jenner había tenido un total de cuatro hijos más en dos matrimonios anteriores. Durante su relación con Chrystie Crownover tuvo dos hijos: Burton Jenner y Casey Jenner; con Linda Thompson, Brandon Jenner y Brody Jenner.