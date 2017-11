Kristina Cohen acusa al actor británico Ed Westwick de violación El actor británico Ed Westwick. / Efe Los abusos sexuales se produjeron hace tres años, según lo que ha contado la actriz en su perfil de Facebook EL NORTE Miércoles, 8 noviembre 2017, 12:14

La polémica ha llegado a Hollywood para quedarse. Tras las denuncias de muchos actores y actrices que desvelaron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Harvey Weinstein o Kevin Spacey, ahora, a estos dos se suma el actor Ed Westwick, que ha sido acosado de violación por la actriz Kristina Cohen, quien ha publicado un polémico post en Facebook en el que desvela que el popular actor de 'Gossip Girl' abusó de ella hace tres años.

Kristina recuerda que, tras acudir a casa del actor junto a un productor que era su pareja, Ed Westwick les dijo: «Deberíamos follar todos». Ante su insistencia, y debido a que el productor no quería enfadar al intérprete, se quedaron a cenar y todo comenzó a ir peor. Tras la incómoda situación se fue a dormir a una habitación: «Me desperté de manera abrupta con Ed sobre mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero me agarró la cara con sus manos, me zarandeó y me dijo que quería follarme. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Me cogió y me violó», y continúa: «Fue una pesadilla y los días siguientes no fueron mejor».

Tras lo sucedido, segun recoge el portal 'Chance', su novio la acusó de participar en el acto de manera activa y le obligó a guardar silencio: «Me dijo que no podía decir nada, que Ed me destruiría y que podría ir olvidándome de tener una carrera como actriz».

Cohen ha roto ese silencio ahora para ayudar a otras mujeres que han pasado por una situación similar.