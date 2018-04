Kristin Kreuk, de 'Smallville', niega haber reclutado mujeres para una secta sexual La actriz Kristin Kreuk. / FormulaTv Su compañera en la serie Allison Mack no se ha pronunciado al respecto EL NORTE Martes, 3 abril 2018, 12:15

En octubre de 2017, un artículo del 'The New York Times' denunciaba a una secta sexual, denominada DOS, que se dedicaba a reclutar esclavas sexuales. Ese mismo artículo destapaba que la actriz de 'Smallville' Allison Mack capitaneaba el culto. Pero no ha sido la única intérprete de la serie envuelta en este asunto, también se relaciona en el caso a Kristin Kreuk.

La actriz que daba vida a Lana Lang en 'Smallville', según 'The New York Times', era una de las personas encargadas de captar mujeres y reclutarlas como esclavas sexuales. Tras esta información, Kristin Kreuk ha publicado un mensaje desligándose por completo de estos actos: «Las acusaciones de que yo estaba en el 'círculo interno' o recluté mujeres como 'esclavas sexuales' son descaradamente falsas. Durante mi tiempo, nunca fui testigo de ninguna actividad ilegal o infame».

Y es que Kreuk formó parte de NXIVM: «Cuando tenía alrededor de 23 años, hice un curso intensivo en el Executive Programs / NXIVM, lo que entendí como un curso de autoayuda/crecimiento personal que me ayudó a manejar mi timidez, y por eso continué con el programa. Me fui hace unos cinco años y tuve un contacto mínimo con aquellos que aún estaban involucrados». «Durante mi tiempo, nunca fui testigo de ninguna actividad ilegal o infame. Estoy horrorizada y disgustada por lo que ha salido sobre DOS. Gracias a todas las valientes mujeres que se han presentado para compartir sus historias y exponer DOS. No me puedo imaginar lo difícil que ha sido para ellas. Estoy profundamente perturbada y avergonzada de haber formado parte de NXIVM. Espero que la investigación conduzca a la justicia para todas las afectadas», aclara la actriz.

A pesar de negar su vinculación, su compañera en 'Smallville' Allison Mack no se ha pronunciado al respecto desde que surgiera la noticia. En cambio, el grupo NXIVM sí que lanzó un comunicado al conocerse las acusaciones considerándolas mentiras: «Las alegaciones reflejadas en la historia están construidas en base a fuentes, algunas de las cuales están bajo investigación criminal o ya imputadas, que actúan como grupo coordinado. Buscaremos todos y cada uno de los remedios legales para corregir estas mentiras».