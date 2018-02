Kris Jenner patenta el nombre de su nieta recién nacida Stormi Kris Jenner. / Instagram La abuela piensa que es «genial para hacer promociones y campañas de marketing», según apunta una fuente EL NORTE Miércoles, 14 febrero 2018, 16:49

Kris Jenner ha sido la artífice de la actual fortuna con la que cuenta el clan Kardashian. En 2014, fue la responsable de la filtración del sex-tape de su hija Kim que fue mano derecha y estilista de Paris Hilton y que, rápidamente, pasó a tener su propio programa de televisión, 'Keeping Up with the Kardashians', que se estrenó en 2007 y al que arrastró al resto de su familia.

Ahora viven un momento de felicidad, desde que el pasado 1 de febrero Kylie Jenner, la hermana más pequeña, diera a luz una niña a la que llamó Stormi. Un nombre que ha encantando a toda la familia, entre ellos a Kris Jenner, que no ha tardado un instante en adquirir los derechos en exclusiva y sacar todo el rendimiento económico posible al nombre de Stormi. Los derechos y marca comercial de 'Kylie' la tiene Kylie Minogue, y Kris Jenner se está dando prisa para que no ocurra lo mismo con el nombre de su nieta, según publica ABC.

Una fuente cercana a la familia ha comentado en 'Hollywoodlife': «A la familia al completo les encanta el nombre Stormi» y ha añadido: «Kris está ocupada trabajando en el nuevo nombre. Tiene a su equipo legal estudiando el tema de la marca y creando cuentas en todas las redes sociales para Stormi. La abuela está feliz con la elección porque, a pesar de no ser un nombre con K, piensa que es genial para hacer promociones y campañas de marketing».

Por su parte, Kim Kardashian coincide con Jenner, mientras que su marido, Kanye West, siente que el nombre es una gran fuente de inspiración. «A Kanye le encanta también», apostilla la misma fuente. Y afirma: «Pensó que encaja muy bien con el nombre de su hija Chicago. De hecho, ya está escribiendo ritmos sobre las tormentosas noches en Chicago».