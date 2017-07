Kiko Rivera podría demandar a 'Me lo dices o me lo cantas' David Carrillo actuando en 'Me lo dices o me lo cantas'. / Telecinco David Carrillo, uno de los concursantes hizo una parodia sobre el Dj y su madre EL NORTE Jueves, 27 julio 2017, 17:44

El nuevo programa de Telecinco 'Me lo dices o me lo cantas' parece no haber comenzado con buen pie. Según parece a Kiko Rivera no le ha sentado nada bien la parodia que ha hecho de él David Carrillo, por lo que está barajando la posibilidad de iniciar acciones legales contra Telecinco y el concursante, según publica Vertele.

La parodía del que fuera presentador del Club Disney hacia referencia a los días cotizados por el Dj, aunque también hacía unas leves alusiones a Isabel Pantoja. El concursante cantaba: «Con 10 años me coge mi madre y me apunta al Madrid (refiriéndose a Paquirrín» y continuaba «y al final me harté del banquillo igual que mamá».

Rivera ha contestado a través de las redes sociales al concurso: «@David_Carrillo1 deberías medir tus palabras a la hora de hacer una gracia. Tanto tú como la cadena ya están en manos de mi abogado».

Los ganadores de esta primera entrega han sido Sergio Alcover y Vivy Lybn con una parodia sobre Susana Díaz y Pedro Sánchez.