Kiko Rivera, acusado de moroso Kiko Rivera. / Instagram El hijo de Isabel Pantoja debe a la comunidad de vecinos 24.500 euros EL NORTE Jueves, 25 enero 2018, 17:48

Kiko Rivera continúa con un importante problema al que dar solución. A pesar de que pronto se convertirá, de nuevo, en padre junto a Irene Rosales, vive un momento complicado con sus vecinos que le acusan de no pagar las cuotas de la comunidad desde que compró en el año 2009 el piso, situado en San Sebastián de los Reyes, según recuerda 'ABC'.

Antonio Rossi, colaborador habitual de 'El programa de Ana Rosa', ha comentado que el Dj no ha pagado ni una sola cuota de la comunidad, por lo que ha acumulado una deuda que asciende a 24.500 euros. «A Kiko Rivera le da igual todo, no recoge las notificaciones, no paga...», comentaba el periodista.

El Dj ha salido al paso de esta situación y ha señalado que todo está en vías de solución. La comunidad, ante la gravedad de la situación, celebró una reunión extraordinaria y de ella se decidió, según Rossi, quitarle las dos plazas de garaje que tiene en el edificio.

Otro rostro conocido que comparte comunidad con Kiko es Pepe, ganador de 'Gran Hermano 7', y del mismo modo que el Dj, tampoco paga y también ha comentado que su problema «está en vías de solucionarse».