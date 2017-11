Kiko Matamoros y Makoke ganan en los juzgados a Ernesto Neyra Makoke y Kiko Matamoros en un programa de Telecinco. / Telecinco Hace cuatro años, la pareja habló en televisión de un episodio de malos tratos que el bailaor tuvo con Carmen Ordóñez y que ellos presenciaron EL NORTE Lunes, 13 noviembre 2017, 13:29

Ernesto Neyra fue el invitado de Toñi Moreno en su programa 'Viva la vida'. El bailaor tenía una oportunidad de defenderse de las acusaciones de malos tratos que, según él, le han arruinado la vida. Este regreso a los platós coincidía con su paso por los juzgados donde se vio las caras con Kiko Matamoros y Makoke, a quienes denunció por unas declaraciones que hicieron en un programa hace cuatro años.

Del encuentro con la justicia salió victoriosa la pareja que, posteriomente, dio la versión de lo sucedido. La pareja fue demandada por Neyra por contar en un programa un presunto episodio de malos tratos a Carmen Ordoñez, que Makoke y Matamoros presenciaron en primera persona. «Este señor se llevó 500.000 euros en una gira interminable por los platós que empezó con Carmen Ordoñez y continuó con su segunda mujer. Entonces, esto no es empezar de cero», comentó Matamoros.

Una vez conocida la sentencia, Neyra tendrá que pagar a Makoke los gastos procesales que podrían ascender a 25.000 euros, tal y como recoge 'Bekia'.

Makoke también contó cómo vivió ese desagradable episodio: «A mí me llamaron para hablar en el documental, en el cual no cobré ni un duro. Me limité a relatar los hechos que desgraciadamente tuve que vivir. Lo mismo que dije en un juzgado estando Carmen con vida».