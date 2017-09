Kiko Matamoros le invita a Terelu a ir al psicólogo Kiko Matamoros en 'Sálvame'. / Telecinco Antonio Rossi le dijo a la hija de María Teresa Campos que su situación actual viene motivada por «una intranquilidad por las circunstancias que te rodean» EL NORTE Lunes, 4 septiembre 2017, 19:42

Kiko Matamoros no ha aguantado las explicaciones que Terelu Campos le estaba dando a María Patiño en 'Sábado Deluxe' relacionadas con su situación laboral. La hija de María Teresa Campos comentaba que tenía un proyecto para el mes de febrero pero que al final no ha salido. Este comentario ha sido la gota que ha colmado el vaso del colaborador, que no ha dudado en meterse con ella, según recoge Formulatv.

«Yo te voy a dar un consejo, no te lo tomes a mal. Creo que en vez de venir esta noche al 'Deluxe' deberías ir al psicólogo. Lo digo en serio. Estás trasladando una imagen de malestar, describes un principio de depresión. Luego nos pintas un cuadro dantesco... ¿A ti te parece normal?», le comentó Kiko.

Terelu, ante tal comentario, no ha dudo en contestar a su 'compañero': «Tenía un proyecto que era importante para mí en la vida, importante económicamente e importante profesionalmente. No he pronunciado esa palabra en ningún momento. Sé que tienes una fijación con eso, como la tienen otros medios de comunicación, a la menor de cambio lo único que preocupa es si yo presento o no presento».

Al comentario, Kiko, tirando de ironía, le preguntó: «¿Entonces el que tiene que ir al psiquiatra soy yo? Veo la vida al revés».

Otro tertuliano, Antonio Rossi, le dio la razón a Kiko, recordándole a Terelu que debería estar agradecida por las cosas personales que ha vivido y que su actitud viene motivada por «una intranquilidad por las circunstancias que te rodean». Para concluir la conversación, Matamoros le ha recordado a la colaboradora que «la terapia no hay que hacerla aquí».