Kiko Matamoros desvela en 'Sálvame' su fantasía sexual Kiko Matamoros. / Telecinco Habrá que esperar si los comentarios que ha hecho son del agrado de su mujer EL NORTE Miércoles, 30 agosto 2017, 13:48

Con septiembre a la vuelta de la esquina, los programas se afanan por ofrecer al telespectador avances de la nueva temporada. Es el caso de 'Cámbiame', el espacio de Telecinco que ha emitido un adelanto en el que se puede ver a Cristina Rodríguez afeitándose la cara, Pelayo Díaz cubierto de maquillaje y a Natalia Ferviú mostrando sus axilas sin depilar. Mientras todo eso ocurre, una voz en 'off' (la de Carlota Corredera) dice: «Si cambias la manera en la que ves las cosas, las cosas cambian».

El avance ha recibido comentarios de todo tipo, tanto negativos como positivos. Jesús Manuel comentó: «Es algo antihigiénico» y también Kiko Matamoros dio su opinión al respecto. «A mí me gusta el pelo en las axilas en las mujeres. Me da morbo. Se lo he pedido a Makoke muchas veces pero es que ella tiene muy poco vello». Tras este comentario habrá que esperar a ver la reacción de la mujer del colaborador, tal y como recoge 'Bekia'.